Она бросила его: стала известна истинная причина разрыва Ди Каприо и Морроне

Пара была вместе четыре года.
Леонардо Ди Каприо. Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Леонардо Ди Каприо. Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Общественность до сих пор негодует по поводу расставания 47-летнего Леонардо Ди Каприо и 24-летней Камилы Морроне, которую тот якобы бросил накануне ее 25-летия. Публика связала это с тем, что голливудский ловелас не встречается с красотками старше, потому и отправился на поиски подруги помоложе. Однако, все оказалось куда более жизненно.

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В звездной паре разрыв произошел по инициативе Морроне. По сообщению The Sun, модель бросила актера спустя четыре года отношений, потому что не хотела семью и детей, о которой так настаивал Ди Каприо. Девушка оказалась карьеристкой и рассчитывала, что роман с оскароносной знаменитостью поможет ее продвижению в Голливуде. Но не дождалась помощи и помахала ручкой бойфренду.

Камила Морроне. Фото: Global Look Press

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