Она бросила его: стала известна истинная причина разрыва Ди Каприо и Морроне

Общественность до сих пор негодует по поводу расставания 47-летнего Леонардо Ди Каприо и 24-летней Камилы Морроне, которую тот якобы бросил накануне ее 25-летия. Публика связала это с тем, что голливудский ловелас не встречается с красотками старше, потому и отправился на поиски подруги помоложе. Однако, все оказалось куда более жизненно.

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В звездной паре разрыв произошел по инициативе Морроне. По сообщению The Sun, модель бросила актера спустя четыре года отношений, потому что не хотела семью и детей, о которой так настаивал Ди Каприо. Девушка оказалась карьеристкой и рассчитывала, что роман с оскароносной знаменитостью поможет ее продвижению в Голливуде. Но не дождалась помощи и помахала ручкой бойфренду.