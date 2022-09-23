Ольга Орлова сообщила о беременности и показала округлившийся животик

«Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь», — написала под видео Ольга Орлова.

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Подписчики тут же принялись поздравлять Ольгу Орлову. В числе первых, кто отозвался на новость звезды «Дома-2» Дарья Пынзарь, Ксения Бородина и другие.

Напомним, накануне Ольга Орлова впервые показала в Сети своего мужа и призналась ему в любви.

Малыш, которого ждет Ольга Орлова, станет ее вторым ребенком. У звезды есть взрослый сын от первого брака.