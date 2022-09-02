Ольга Бузова рассказала, почему ее не пускают в родную школу

После своего выступления в Кремле, на концерте, посвященном Дню знаний, Ольга Бузова ответила на вопросы журналистов.

По словам «поющей ведущей», в школе она была хорошей ученицей, однако вызывала недовольство учителей чрезмерно яркими нарядами, и с директором школы происходили конфликты.

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Отношения с педагогами у нее настолько не сложились, что Ольгу до сих пор не хотят видеть в ее родной школе, которую она окончила, между прочим, с золотой медалью.

Кроме того, Бузова призналась: она не понимает, почему некоторые люди ее ненавидят, почему для них она является «красной тряпкой». В то же время она ощущает поддержку миллионов людей, и это для нее очень важно, сообщает МК со ссылкой 5-tv.ru.