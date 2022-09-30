Оксана Воеводина впервые после развода с экс-королем Малайзии заговорила о новых отношениях

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V и мать его единственного сына Оксана Воеводина в четверг вечером заговорила со своими подписчиками в одной из соцсетей о жизни после развода.

По ее словам, многие девушки, воспитывающие в одиночку ребенка, боятся даже думать о начале новых отношений. Во-первых, они беспокоятся о том, как ребенок воспримет нового человека в их жизни, во-вторых, боятся, что для нового любовника наличие ребенка у его женщины станет нелегким испытанием, и, в-третьих, молодой матери может просто не хватать времени для для походов на свидания.

«Но я вас уверяю: наличие ребенка не может быть серьезным препятствием для новых отношений. Да, бывают мужчины, которые скажут «ни за что», узнав о вашем ребенке, и тут же пропадут из вида, но зачем нам такие мужчины, правда ведь?»

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