Оксана Воеводина впервые после развода с экс-королем Малайзии заговорила о новых отношениях

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V и мать его единственного сына Оксана Воеводина в четверг вечером заговорила со своими подписчиками в одной из соцсетей о жизни после развода.
По ее словам, многие девушки, воспитывающие в одиночку ребенка, боятся даже думать о начале новых отношений. Во-первых, они беспокоятся о том, как ребенок воспримет нового человека в их жизни, во-вторых, боятся, что для нового любовника наличие ребенка у его женщины станет нелегким испытанием, и, в-третьих, молодой матери может просто не хватать времени для для походов на свидания.
«Но я вас уверяю: наличие ребенка не может быть серьезным препятствием для новых отношений. Да, бывают мужчины, которые скажут «ни за что», узнав о вашем ребенке, и тут же пропадут из вида, но зачем нам такие мужчины, правда ведь?»
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По словам Оксаны, при выстраивании новых отношений самое важное - быть настроенной на положительный результат. Женщина должна ценить себя, быть честной со своим партнером, искать мужчину для себя, а вовсе не потенциального отца для своего ребенка, не навязывать ребенка мужчине и дать им обоим время, чтобы привыкнуть друг к другу.
«И, дамы, помните, мы все заслуживаем самого лучшего! Сначала полюбите себя, тогда новые отношения не заставят себя долго ждать», - добавила Воеводина.