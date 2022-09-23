«Одна надежда на любовь»: Игорь Николаев публично обратился к жене Юлии Проскуряковой

23 сентября — важная дата для звездной пары, поэта-песенника и композитора Игоря Николаева и его супруги, певицы и актрисы Юлии Проскуряковой.

В этот день двенадцать лет назад они стали мужем и женой.

Игорь Николаев напомнил об этом прекрасном событии своим поклонникам, публично поздравив жену и признавшись ей в любви.