«Одна надежда на любовь»: Игорь Николаев публично обратился к жене Юлии Проскуряковой

23 сентября — важная дата для звездной пары, поэта-песенника и композитора Игоря Николаева и его супруги, певицы и актрисы Юлии Проскуряковой.
В этот день двенадцать лет назад они стали мужем и женой.
Игорь Николаев напомнил об этом прекрасном событии своим поклонникам, публично поздравив жену и признавшись ей в любви.
«С нашим днем, любимая! 12 лет в браке! Никелевая свадьба! Одна надежда на любовь!» — написал маэстро в микроблоге.
Поклонники звездной пары поспешили поздравить Юлию Проскурякову и Игоря Николаева с прекрасной датой и пожелали супругам долгих и счастливых лет семейной жизни.
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Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поженились в сентябре 2010 года, а в октябре 2015 года появилась на свет их дочка Вероника. Малышке скоро исполнится семь лет.