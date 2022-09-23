«Одна надежда на любовь»: Игорь Николаев публично обратился к жене Юлии Проскуряковой

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев поздравил молодую супругу Юлию Проскурякову с днем свадьбы.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

23 сентября — важная дата для звездной пары, поэта-песенника и композитора Игоря Николаева и его супруги, певицы и актрисы Юлии Проскуряковой.

В этот день двенадцать лет назад они стали мужем и женой.

Игорь Николаев напомнил об этом прекрасном событии своим поклонникам, публично поздравив жену и признавшись ей в любви.

«С нашим днем, любимая! 12 лет в браке! Никелевая свадьба! Одна надежда на любовь!» — написал маэстро в микроблоге.

Поклонники звездной пары поспешили поздравить Юлию Проскурякову и Игоря Николаева с прекрасной датой и пожелали супругам долгих и счастливых лет семейной жизни.

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Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поженились в сентябре 2010 года, а в октябре 2015 года появилась на свет их дочка Вероника. Малышке скоро исполнится семь лет.

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