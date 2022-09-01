«Очень такие русские»: Новикова оценила творчество «Уральских пельменей»

Как добавила Новикова, юмор надо принимать, какой он есть. «Он может быть интеллектуальный. У «Уральских пельменей» коллективный юмор, театр. Писать для зрителей очень сложно. Это каждый раз нужно придумывать программу. Очень сложная история. Ребята не профессиональные актеры, но они стали ими. Это стало их профессией. С уважением к ним отношусь», - заметила Новикова.

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Ранее юморист Вячеслав Мясников отмечал, что шутки «Уральских пельменей» стали уже не такими смешными, как в прежние годы. Коллега Сергей Ершов в ответ заявил, что это, возможно, шутки самого Мясникова не смешные. Сам он придерживается другого мнения.