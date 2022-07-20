«Очень сожалею, что не стало человека»: Васильев не смог вспомнить роль Писанки в «Сватах»

По словам актера, он ничего не может сказать об этой украинской актрисе.
Анатолий Васильев

Анатолий Васильев. Фото: Global Look Press

Актер Анатолий Васильев в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на смерть актрисы из сериала «Сваты» Русланы Писанки.

«Я не знаю, кто это такая. Не помню ее. Ничего не могу о ней сказать. Но я очень сожалею, что не стало человека».

Напомним, что Анатолий Васильев в четвертых «Сватах» играл роль Юрия Ковалева. Руслана Писанка сыграла небольшую роль Нины Сергеевны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Заметим, что Руслана Писанка серьезно болела последнее время. Лечение она проходила в Германии. На момент смерти ей было 56 лет.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  