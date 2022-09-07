«Он очень певучий, очень красивый»: Лобода будет петь на украинском языке

Певица Светлана Лобода в беседе с Екатериной Гордеевой* заявила, что постарается петь в будущем на родном украинском языке.
«Я буду петь на украинском тоже с удовольствием. Я очень люблю этот язык. Он очень певучий, очень красивый. Я буду искать песни на украинском языке».
По словам Лободы, звучание русского языка сегодня очень болезненно для Украины. «На Украине я говорю на украинском языке. Делаю ошибки, но я говорю на украинском языке», — заметила Светлана Лобода.
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Напомним, что Светлана Лобода больше не собирается появляться в России. При этом она назвала себя номером один из российских исполнительниц.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.