«Он очень певучий, очень красивый»: Лобода будет петь на украинском языке

По словам Лободы, звучание русского языка сегодня очень болезненно для Украины. «На Украине я говорю на украинском языке. Делаю ошибки, но я говорю на украинском языке», — заметила Светлана Лобода.

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Напомним, что Светлана Лобода больше не собирается появляться в России. При этом она назвала себя номером один из российских исполнительниц.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.