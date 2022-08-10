«Очень обидно»: как Александра Захарова обзывает актеров «Ленкома»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что актриса Александра Захарова отвратительно себя ведет по отношению к своим коллегам. Артистка позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес людей.
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«Как она вообще может что-то говорить про артистов, про своих коллег, которые с ней здороваются. А она и здороваться-то начала недавно. А до этого говорила всем вслед: «Варшавер дает массовке главные роли».
Это не массовка, Александра Марковна, а чудные актеры, которые своим талантом заслуживают внимания и своего зрителя», — заявил Варшавер в интервью Teleprogramma.pro.