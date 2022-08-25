«Очень грязный человек»: Алибасов оскорбительно высказался о Садальском

Как отметил Алибасов, образы Садальского соответствуют его интеллекту. «Я даже не знаю, где сейчас Садальский. Было время мы общались. Я ночевал у него, он ночевал у меня. Ну не важно. Очень грязный человек. Он себе сделал популярность на грязи. Я думаю, что это самый простой и верный ход. Обосрать всех говном. Он этим и занимается. Я полтора года лежал в больнице с этим «Кротом», — заметил продюсер.

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Ранее Станислав Садальский писал в соцсетях: «Почему, если все ради пиара, то нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твое имя теперь всегда будет вонять говном и «Кротом».