«Очень грязный человек»: Алибасов оскорбительно высказался о Садальском

Продюсер Бари Алибасов в шоу «Поясни за» ответил актеру Станиславу Садальскому, который не поверил в отравление звезды «Кротом».
«Почему Садальский так любит слова «дерьмо» и «говно»? Я думаю, что он это написал для себя и чтобы проявить всю пристрастность к русскому языку. Он зарабатывает себе популярность и деньги получает. Он ничего не делает и никуда не ходит».
Как отметил Алибасов, образы Садальского соответствуют его интеллекту. «Я даже не знаю, где сейчас Садальский. Было время мы общались. Я ночевал у него, он ночевал у меня. Ну не важно. Очень грязный человек. Он себе сделал популярность на грязи. Я думаю, что это самый простой и верный ход. Обосрать всех говном. Он этим и занимается. Я полтора года лежал в больнице с этим «Кротом», — заметил продюсер.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Станислав Садальский писал в соцсетях: «Почему, если все ради пиара, то нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твое имя теперь всегда будет вонять говном и «Кротом».