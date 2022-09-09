Объявивший о свадьбе с Максаковой Садальский появился на публике с невестой (фото)

71-летний Стас Садальский рассказал журналистам, что собирается жениться на 80-летней Людмиле Максаковой. При этом актер заявил, что предложение ему сделала именно она.

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Дочь Людмилы Максаковой, Мария, сдержанно отреагировала на это известие, поскольку до конца не верит в это, а мама не общается с ней уже давно.