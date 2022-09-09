Объявивший о свадьбе с Максаковой Садальский появился на публике с невестой (фото)

Стас Садальский не скрыл теплых чувств на людях к Людмиле Максаковой.
Стас Садальский.

Стас Садальский. Фото: Global Look Press

71-летний Стас Садальский рассказал журналистам, что собирается жениться на 80-летней Людмиле Максаковой. При этом актер заявил, что предложение ему сделала именно она.

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Дочь Людмилы Максаковой, Мария, сдержанно отреагировала на это известие, поскольку до конца не верит в это, а мама не общается с ней уже давно.

Стас Садальский и Людмила Максакова. Фото: t.me/stassadal

Однако Стас Садальский, похоже, действительно неровно дышит к Людмиле Максаковой. В своем телеграме он разместил нежную фотографию со звездой, прильнув к ней в нарядном светлом костюме.

Источник: womansstyle.ru, t.me/stassadal.

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