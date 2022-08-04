«Обтягивающих низ»: Кейт Миддлтон допустила ляп с брюками в облипку, забыв о моде на палаццо

Кейт Миддлтон стала чаще появляться на публике с 7-летней дочкой принцессой Шарлоттой. Вместе с внучкой леди Дианы герцогиня Кембриджская посетила Игры Содружества в Бирмингеме. Для светского мероприятия жена принца Уильяма выбрала монохромный белоснежный костюм-двойку. Образ герцогини Кембриджской дополнили лодочки на плоском ходу.
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Кейт Миддлтон заметно выделялась из толпы в ослепительно белом костюме с брюками дудочками в облипку. Однако жена принца Уильяма допустила модный ляп, ее наряд едва ли можно было назвать трендовым. Исправить положение герцогиня Кембриджская могла, заменив узкие брюки на палаццо. Тогда ее ансамбль выглядел бы более современным.
Кейт Миддлтон с дочкой принцессой Шарлоттой. Фото: Global Look Press
Кейт Миддлтон примерила узкие брюки и приталенный жакет. Фото: Global Look Press
Эксперт сайта Teleprogramma.pro Марина Корабель оценила аутфит Кейт Миддлтон, указав на некоторые недочеты.
«В целом образ получился очень классическим, но никак не трендовым. Обтягивающий низ и приталенный жакет - не те фасоны, которые сейчас на пике популярности. Как поправить положение? Кейт могла бы заменить брюки, выбрав более свободный крой, прямые или широкие палаццо. Тогда бы и лук получился более современным.
Но если сильно не придираться - все хорошо. Аутфит в одном цвете выдержан отлично, есть основной оттенок и дополняющий в обуви. Еще мне нравится текстура волос. Единственное, локоны можно было перекинуть назад или сделать высокий хвост», - добавила стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Корабель - стилист, парикмахер и визажист. Опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.