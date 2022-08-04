«Обтягивающих низ»: Кейт Миддлтон допустила ляп с брюками в облипку, забыв о моде на палаццо

Кейт Миддлтон стала чаще появляться на публике с 7-летней дочкой принцессой Шарлоттой. Вместе с внучкой леди Дианы герцогиня Кембриджская посетила Игры Содружества в Бирмингеме. Для светского мероприятия жена принца Уильяма выбрала монохромный белоснежный костюм-двойку. Образ герцогини Кембриджской дополнили лодочки на плоском ходу.

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Кейт Миддлтон заметно выделялась из толпы в ослепительно белом костюме с брюками дудочками в облипку. Однако жена принца Уильяма допустила модный ляп, ее наряд едва ли можно было назвать трендовым. Исправить положение герцогиня Кембриджская могла, заменив узкие брюки на палаццо. Тогда ее ансамбль выглядел бы более современным.