Общих детей не было! Как живет бывшая жена Гарика Харламова, которую «подсидела» Кристина Асмус

Поклонники считали, что КВНщик бросил Юлию Лещенко ради звезды «Интернов». Хотя сам юморист утверждал обратное...

Гарик Харламов и Юлия Лещенко. Фото: Global Look Press

Гарик Харламов не любит распространяться о личном. Его второй брак дал трещину, после чего резидента «Камеди клаб» стали замечать в компании Екатерины Ковальчук. Правда, спешить с третьей женитьбой юморист не собирается. Он посетовал на то, что уже дважды вступал в брак и пока хочет побыть холостяком. Похоже, что супружеская жизнь была для Гарика совсем не таким подарком судьбы.

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Поклонники считали, что юморист бросил первую жену Юлию Лещенко ради звезды «Интернов». Однако сам комик говорит обратно, что его отношения с экс-возлюбленной на тот момент сами собой сошли на нет. Как раз в то время семейного кризиса он и сблизился с Кристиной Асмус.

Кстати, первая жена резидента «Камеди клаб» ведет затворнический образ жизни. На публике не появляется, сенсационных подробностей о супружестве с Харламовым не выдает, по передачам не ходит.

Лещенко много путешествует, свою личную жизнь держит в тайне. Однако поговаривают, что замуж она больше так и не вышла. А может просто скрывает этот факт от публики.

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