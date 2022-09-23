Общих детей не было! Как живет бывшая жена Гарика Харламова, которую «подсидела» Кристина Асмус

Гарик Харламов не любит распространяться о личном. Его второй брак дал трещину, после чего резидента «Камеди клаб» стали замечать в компании Екатерины Ковальчук. Правда, спешить с третьей женитьбой юморист не собирается. Он посетовал на то, что уже дважды вступал в брак и пока хочет побыть холостяком. Похоже, что супружеская жизнь была для Гарика совсем не таким подарком судьбы.

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Поклонники считали, что юморист бросил первую жену Юлию Лещенко ради звезды «Интернов». Однако сам комик говорит обратно, что его отношения с экс-возлюбленной на тот момент сами собой сошли на нет. Как раз в то время семейного кризиса он и сблизился с Кристиной Асмус.

Кстати, первая жена резидента «Камеди клаб» ведет затворнический образ жизни. На публике не появляется, сенсационных подробностей о супружестве с Харламовым не выдает, по передачам не ходит.

Лещенко много путешествует, свою личную жизнь держит в тайне. Однако поговаривают, что замуж она больше так и не вышла. А может просто скрывает этот факт от публики.