«Облезлый типок»: Сергея Соседова предложили отправить на фронт

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что звезды шоу-бизнеса тоже должны попадать под частичную мобилизацию, объявленную в России. По его мнению, знаменитости тоже должны отдать долг родине.

«Ты на фронте? В окопе, Сергей Соседов? Как бы смешно не смотрелся этот облезлый типок. Думаю, Сергею на фронте самое место! Он сильно ратовал за изменение миропорядка», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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Солнцев подчеркнул, что у музыкального критика настал тот час, когда он сможет доказать РФ свой патриотизм.