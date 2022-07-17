«О Левушке перед полетом подумали?»: Лиза Арзамасова прыгнула на тросе в ущелье

17 июля актриса Лиза Арзамсова выложила в соцсети ролик своего прыжка с моста в сочинском «Скайпарке». 27-летняя жена Ильи Авербуха не побоялась броситься в ущелье и пролететь в свободном падении несколько десятков метров, повиснув в итоге на эластичном канате.
Поклонники звезды театра и кино восхищаются ее смелостью. Будучи хрупкой девушкой и родив меньше года назад своего первенца, Лиза отважилась на то, что далеко не каждый взрослый мужчина сможет повторить.
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«Лизочка, ты прям бесстрашная девочка», «Смело, но больше не надо», «Я бы точно не решился», «Вы – необыкновенная!», «Лиза, о Левушке перед полетом подумали?» - такие комментарии оставили подписчики Арзамасовой в Telegram.
Оказывается, в этой нежной и воздушной девушке столько смелости. Обратите внимание, на ролике она улыбается перед прыжком в бездну.