«О Левушке перед полетом подумали?»: Лиза Арзамасова прыгнула на тросе в ущелье

17 июля актриса Лиза Арзамсова выложила в соцсети ролик своего прыжка с моста в сочинском «Скайпарке». 27-летняя жена Ильи Авербуха не побоялась броситься в ущелье и пролететь в свободном падении несколько десятков метров, повиснув в итоге на эластичном канате.

Поклонники звезды театра и кино восхищаются ее смелостью. Будучи хрупкой девушкой и родив меньше года назад своего первенца, Лиза отважилась на то, что далеко не каждый взрослый мужчина сможет повторить.