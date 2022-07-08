Нужно кормить двух жен: Меладзе подался в инфоцыганство, предлагая копеечные онлайн-курсы

Константин Меладзе переехал в Италию вместе с нынешней женой Верой Брежневой, а также забрал свою бывшую супругу Яну Сумм и троих детей от нее.

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Вчера Брежнева перевезла также с собой дочку Сару. Естественно, с таким «багажом» продюсеру пришлось задуматься о заработке. Тем более в Форте-деи-Марми, где у него дом, жизнь очень дорогая. Он пошел проверенным многими звездами путем — объявил онлайн-курсы.

Константин Меладзе за вполне символичные деньги (11 тысяч рублей, но со скидкой в 75% — 2 990 рублей) пообещал научить людей продюсировать, сочинять музыку, создавать хиты.

Источник: Woman.ru.

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