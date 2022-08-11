«Ну зачем мы ссоримся?»: Николаев в день рождения Проскуряковой сделал признание

Юлия Проскурякова 11 августа отмечает день рождения. Ей исполнилось 40 лет. По этому случаю в своем микроблоге Игорь Николаев поделился кадрами с одного из концертов, на котором он выступал вместе с женой-именинницей. Прямо со сцены именитый композитор сделал признание, заявив, что Юлия — любовь всей его жизни.

Свою вторую половинку с днем рождения близкий друг Примадонны поздравил свежей композицией «Ну зачем мы ссоримся?». Эту песню супруги спели в дуэте.

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