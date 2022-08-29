«Ну и манеры! Соседям-то приятно такое?»: Муцениеце задрала ногу в лифте, блеснув шортами из-под рубахи

Агата Муцениеце, оказывается, та еще озорница. Экс-возлюбленная «мажора» Павла Прилучного даже в лифте без шалостей не ездит. Так, актриса из фильма «Тобол» закинула ногу на поручень, засветив мини-шортики, торчащие из-под рубахи. При этом Муцениеце блеснула своей гибкостью, смутив поклонников.

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