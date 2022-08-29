«Ну и манеры! Соседям-то приятно такое?»: Муцениеце задрала ногу в лифте, блеснув шортами из-под рубахи

Агата Муцениеце, оказывается, та еще озорница. Экс-возлюбленная «мажора» Павла Прилучного даже в лифте без шалостей не ездит. Так, актриса из фильма «Тобол» закинула ногу на поручень, засветив мини-шортики, торчащие из-под рубахи. При этом Муцениеце блеснула своей гибкостью, смутив поклонников.
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Агата Муцениеце в неоново-салатовой сорочке. Фото: личный архив
«Ну и манеры! Соседям-то приятно такое?», «За поручень люди держатся, а тут ноги закидывают выше головы», «О! Поборники морали подкатили», «Из серии мамаши так себя не ведут», — стали шутить фолловеры.