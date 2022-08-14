Новый партнер: Юлия Савичева устроила себе вторые «Танцы со звездами»

Певица Юлия Савичева в детстве занималась бальными танцами. Полученные навыки очень пригодились ей, когда в 2009 году она пришла на проект «Танцы со звездами» и победила в нем в паре с Евгением Папунаишвили.

И вот, спустя 13 лет артистка снова решила ворваться в соревновательные танцы. 13 августа она сообщила поклонникам, что уже некоторое время тренируется в паре с чемпионом мира Артемием Каташинским.