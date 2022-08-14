Новый партнер: Юлия Савичева устроила себе вторые «Танцы со звездами»

Певица Юлия Савичева в детстве занималась бальными танцами. Полученные навыки очень пригодились ей, когда в 2009 году она пришла на проект «Танцы со звездами» и победила в нем в паре с Евгением Папунаишвили.
И вот, спустя 13 лет артистка снова решила ворваться в соревновательные танцы. 13 августа она сообщила поклонникам, что уже некоторое время тренируется в паре с чемпионом мира Артемием Каташинским.
«Теперь он мой партнер. Я до сих пор не могу в это поверить, - призналась Савичева в Telegram. - Цель наших тренировок в том, чтобы мы начали участвовать в соревнованиях Pro-Am, суть которых заключается в следующем: на конкурс выходит профессиональный танцор со своим учеником и оценивают на конкурсе ученика».
35-летняя певица призналась, что находится «на седьмом небе от счастья» от этой затеи и попросила пожелать ей удачи. Подробностями с соревнований Юлия обещала активно делиться со своими подписчиками.