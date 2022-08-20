Николай Басков требует в райдере молчаливого водителя и наличие горячей воды

Стало известно, какие требования значатся в райдере «золотого голоса России» Николая Баскова. Ничего странного мы не заметили, за исключением одного пункта.

Артисту важно, чтобы водитель, который будет его возить, был молчаливым и не задавал лишних вопросов. Согласитесь, как часто не хватает этих качеств водителям такси.

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Также Басков просит, чтобы в номере гостиницы обязательно была и холодная, и горячая вода. Однажды певец решил принять ванну после концерта, но оказалось, что в том районе города велись технические работы и воду отключили.