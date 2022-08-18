Николай Басков объявил о возвращении «Утренней почты» в эфир

Музыкант Николай Басков в «Телеграме» объявил о возвращении в эфир легендарной передачи «Утренняя почта».
«Друзья, «Утренняя почта» возвращается в эфир телеканала «Россия 1»! У вас вновь появилась возможность отправить свои заявки на легендарный почтовый ящик: 115162, Москва, Шаболовка, 37, «Утренняя почта с Николаем Басковым» или на адрес электронной почты pochta@smotrim.ru».
Напомним, что программа «Утренняя почта» впервые вышла в эфир 7 сентября 1974 года. Она сразу полюбилась гражданам СССР.
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В сентябре 2021 года «Утренняя почта» появилась в эфире канала «Россия 1». Ведущим как раз стал Николай Басков.