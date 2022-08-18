Николай Басков объявил о возвращении «Утренней почты» в эфир

Напомним, что программа «Утренняя почта» впервые вышла в эфир 7 сентября 1974 года. Она сразу полюбилась гражданам СССР.

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В сентябре 2021 года «Утренняя почта» появилась в эфире канала «Россия 1». Ведущим как раз стал Николай Басков.