Никола Пельтц опровергла слухи о своем конфликте с Викторией Бекхэм и предположила, откуда они появились

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сама Никола, которая тоже участвовала в интервью, сделала предположение, откуда поползли сплетни об их с госпожой Бекхэм вражде. Якобы все потому, что Пельтц надела на свадьбу платье Valentino, а не наряд от модного бренда своей знаменитой свекрови.

«Я собиралась и очень хотела, а затем, через несколько месяцев, она (Виктория. — Прим. авт.) поняла, что ее ателье не может этого сделать, поэтому мне пришлось выбрать другое платье. Она не сказала: «Ты не можешь надеть это». Я не говорила, что не хочу носить ее наряд. Вот где это началось, а потом все ухватились за это», — цитирует Николу издание Variety.

23-летний Бруклин добавил, что он желает добра всем своим хейтерам, а сам просто делает то, что ему нравится, и предпочитает оставаться здоровым и счастливым. Это было сказано после того, как парень обсудил с журналистом критику своего кулинарного шоу. Напомним, молодого Бекхэма осуждают за то, что, не имея никаких навыков готовки, он запустил видеоблог о еде.