«Никогда не показывал, что ему больно»: гроб с Сосновским вынесли под аплодисменты из МХТ

6 июля прошла церемония прощания с народным артистом Сергеем Сосновским в МХТ имени Чехова. Актер умер в 67 лет после тяжелой болезни.

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«Это был человек невероятной жизненной энергии. Большой русский артист. Он еще много не сыграл, хотя сыграл много. Он был полон юмора, энергии, детского озорства, удивления перед вызовами и жизни. У него в глазах всегда было хулиганство. Невозможно представить его унывающим или уставшим. Сквозь него пробивалось счастье жизни. И этой энергии будет не хватать», - сказал на прощании режиссер Константин Богомолов.

«Легко вписывался в любой спектакль, Бутусова, Богомолова. И это не доставляло ему никаких трудностей. Он очень любил молодежь и был ее кумиром», - выступил на прощании режиссер Александр Молочников.

«Сергей Валентинович прожил красивую счастливую жизнь. Его любили все. Сейчас ему чуть легче. Человек доходит из пункта А в пункт Б. И в пункт Б он уходит с честью. Он дарил энергию, сеял добро и любовь вокруг себя. Всегда переворачивал ситуацию так, что человеку становилось легче. Сам он жил легко, никогда не показывал, что ему больно. Мужественный большой человек», - произнес на церемонии режиссер Виктор Рыжаков.

После окончания церемонии прощания гроб с телом Сергея Сосновского вынесли из театра под громкие аплодисменты, по актерской традиции одаривая последним вниманием зрителей знаменитого артиста.