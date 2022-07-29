«Никогда»: Милохину запретили петь песни Шатунова

Ранее Андрей Разин хотел отдать хиты Юрия Шатунова Дане Милохину.
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин признавался, что является поклонником Дани Милохина и хотел бы, чтобы блогер исполнял песни Юрия Шатунова.

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Однако директор умершего артиста Аркадий Кудряшов заявил, что Даня Милохин даже мечтать об этом не может. По его словам, Андрей Разин в принципе не имеет права распоряжаться песнями коллектива.

«Разину на сегодняшний день ничего, кроме пока названия «Ласковый май», не принадлежит. Чтобы он не заявлял из Америки», - сказал Кудряшов.

По словам директора Юрия Шатунова, певец был категорически против любых перепевок его песен. Поэтому даже после его смерти поклонники услышат их только в его исполнении.

«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим», - заявил Кудряшов.

Источник: prozvezd.info.

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