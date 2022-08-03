«Никогда! Это позиция семьи»: директор Шатунова ответил Лепсу по поводу перепевок песен умершего музыканта

После смерти Юрия Шатунова встал вполне резонный вопрос — кто теперь будет петь песни артиста. В числе преемников называли артистов от Дани Милохина до Григория Лепса.

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К слову, оба не против исполнить бессменные хиты Шатунова. Но, как оказалось, семья покойного музыканта категорически не желает поддерживать эту идею.

«Никому, никогда, ни при каких ситуациях прав семья не передаст! Ни на одну песню! Никогда в жизни никто их официально петь не будет! Никогда! Это позиция семьи, закроем этот вопрос», — сказал Аркадий Кудряшов.