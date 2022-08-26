Никита Ефремов вернулся в Россию после громких заявлений

Актер предстал на красной дорожке ММКФ.
Никита Ефремов. Фото: Global Look Press

Никита Ефремов. Фото: Global Look Press

Сын Михаила Ефремова — Никита — появился на открытии Московского международного кинофестиваля в столице. Актер позировал перед журналистами в гордом одиночестве.

Никита Ефремов на открытии ММКФ. Фото: Teleprogramma.pro

Ефремов, видимо, только недавно вернулся в Россию. Несколько месяцев назад он заявлял, что улетел в неизвестном направлении и требовал от корреспондентов не звонить и не писать ему.

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Позже выяснилось, что Никита — на острове Бали в Индонезии.

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