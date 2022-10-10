Никас Сафронов придумал памятник Борису Моисееву

Поклонники не перестают приходить на могилу певца Бориса Моисеева: место его упокоения постоянно утопает в цветах. Преданные фанаты ухаживают за могилой и фантазируют о том, каким будет памятник артисту. Об этом задумался и народный художник РФ Никас Сафронов.

«Борис был человеком творческим и надгробный памятник у него должен быть небанальный, основанный на интересном художественном замысле, – считает Никас. – Но при этом четкий, лаконичный, не помпезный. Да, при жизни Боря любил эпатировать публику. Но это был образ артиста, внутренний мир Моисеева оставался совсем другим – в обычной жизни это был довольно скромный человек, очень добрый и воспитанный».

В качестве примера Сафронов привел памятник Никите Хрущеву авторства Эрнста Неизвестного.

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«Я думаю, что Борису тоже можно сделать похожий постамент: примерно такой же, как у Хрущева – чтобы было видно его лицо. Я надеюсь, что созданием надгробия будут заниматься профессиональные люди. Потому что сейчас развелось много дилетантов. Иногда смотришь на памятники известным людям и удивляешься: как родственники решили установить подобное?.. Главное, не экономить на этом деле. Моисеев этого не заслужил. Он жил для своего зрителя. И они, приходя на его могилу, должны испытывать только положительные эмоции», - подчеркнул художник.

Никас Сафронов добавил, что по своему характеру Моисеев никогда не был затворником.