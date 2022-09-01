«Никак не наглотается»: Шахназаров прошелся по Агалаковой, которая поблагодарила Горбачева

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа. Ему был 91 год. О смерти экс-политика высказались многие известные личности, в том числе и журналист Жанна Агалакова, которая много лет жила и работала в Европе.

В своем аккаунте она поделилась снимком, где запечатлен момент ее интервью с Горбачевым.

«Спасибо за глоток свободы, Михаил Сергеевич», - подписала фото Агалакова.

Публицист Михаил Шахназаров, увидев публикацию, высказал свое мнение.