«Никак не наглотается»: Шахназаров прошелся по Агалаковой, которая поблагодарила Горбачева

Журналистка поделилась снимков с экс-президентом СССР в своей соцсети.
Жанна Агалакова

Жанна Агалакова. Фото: Global Look Press 

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа. Ему был 91 год. О смерти экс-политика высказались многие известные личности, в том числе и журналист Жанна Агалакова, которая много лет жила и работала в Европе.

В своем аккаунте она поделилась снимком, где запечатлен момент ее интервью с Горбачевым.

«Спасибо за глоток свободы, Михаил Сергеевич», - подписала фото Агалакова.

Публицист Михаил Шахназаров, увидев публикацию, высказал свое мнение.

«Воздуха все никак не наглотается», - написал Шахназаров в телеграм-канале.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой. 

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

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