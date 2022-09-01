«Никак не наглотается»: Шахназаров прошелся по Агалаковой, которая поблагодарила Горбачева

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа. Ему был 91 год. О смерти экс-политика высказались многие известные личности, в том числе и журналист Жанна Агалакова, которая много лет жила и работала в Европе.
В своем аккаунте она поделилась снимком, где запечатлен момент ее интервью с Горбачевым.
«Спасибо за глоток свободы, Михаил Сергеевич», - подписала фото Агалакова.
Публицист Михаил Шахназаров, увидев публикацию, высказал свое мнение.
«Воздуха все никак не наглотается», - написал Шахназаров в телеграм-канале.
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Напомним, ранее стало известно, что Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети