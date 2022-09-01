«Глупый человек с такими возможностями»: Лоза высказался о Горбачеве

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Политика не стало 30 августа.
Музыкант Юрий Лоза считает, что он нанес большой ущерб стране.
«Горбачев... он был неумный. А глупый человек с такими возможностями — это катастрофа. Не знаю, как к нему относятся другие. Конечно, он что-то там отменил, что-то разрешил. Но поймите, столько о нем нелестных слов я слышал в Германии от наших офицеров. Как они его крыли... Ну нельзя говорить это в эфире. Какой ущерб он нанес нашей стране — это даже не сосчитать. Что такое демократия? Это власть демократов. Что принесли эти демократы с этими реформами? Это они раздербанили страну нам», — рассказал музыкант NEWS.ru.
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Напомним, ранее стало известно, что Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой.
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press