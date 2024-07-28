На шоу «Выжить в Дубае» отказались озвучивать результаты испытания на вылет

В эфир телеканала ТНТ в это воскресенье вышел новый выпуск шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Его финал стал интригующим.

Раскрываем детали. По итогам шестого выпуска шоу покинула Оксана Самойлова. Так что, в этот раз в испытание на вылет был номинирован ее муж, рэпер Джиган. Вероятно, чтобы он сильно не скучал на проекте без жены, а отправился домой вслед за своей благоверной.

От «народников» был выбран Никита Плахотниченко.

Первой игрой для испытания стал «Прыжок в неизвестность». Кто победил? Неизвестно.

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Редакторы реалити-шоу решили внести в проект немного интриги и изменили правила. Имя победителя испытания, а также того, кто покинет реалити-шоу, станет известно в начале восьмого выпуска, то есть, в следующее воскресенье, 4 августа.