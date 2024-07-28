Кристина Орбакайте с дочкой Клавой посетила ресторан под открытым небом в Италии

Певица и актриса Кристина Орбакайте это лето проводит в окружении самых близких людей. Вместе с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым звезда путешествует по Италии.
Периодически Кристины Орбакайте делится в микроблоге прекрасными кадрами, запечатлевшими счастливые мгновения ее отпуска в Италии.
На этот раз Кристина Орбакайте предстала на фото вместе с дочкой Клавой в ресторане под открытым небом.
«Всем привет из солнечной и вкусной Италии. Клавочка», — подписала кадр Кристина Орбакайте.
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Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Поклонники в очередной раз изумились тому, какой нереальной красавицей растет Клава, которой 30 марта исполнилось 12 лет. Они отметили, что у девочки ноги от ушей, длинные роскошные волосы. Поклонники уверены, что Клава - будущая топ-модель.
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