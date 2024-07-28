Кристина Орбакайте с дочкой Клавой посетила ресторан под открытым небом в Италии

Певица и актриса Кристина Орбакайте это лето проводит в окружении самых близких людей. Вместе с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым звезда путешествует по Италии.

Периодически Кристины Орбакайте делится в микроблоге прекрасными кадрами, запечатлевшими счастливые мгновения ее отпуска в Италии.

На этот раз Кристина Орбакайте предстала на фото вместе с дочкой Клавой в ресторане под открытым небом.

«Всем привет из солнечной и вкусной Италии. Клавочка», — подписала кадр Кристина Орбакайте.