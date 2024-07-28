Беременная Мусульбес отказалась от соцсетей накануне родов

Удивительно, но всегда активные в социальных сетях Роман Капаклы и Таня Мусульбес уже вторые сутки ничего публикуют в своих аккаунтах.

Пара решила взять паузу. Поклонники не исключают, что затишье может быть связано с тем, что у Тани Мусульбес начались роды. А возможно, что она уже стала мамой.

Так или иначе, но в Сети буквально замерли в ожидании прекрасных новостей о том, что Таня Мусульбес и Роман Капаклы впервые стали родителями.

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Напомним, Таня Мусульбес должна родить дочку от своего избранника Романа Капаклы, который не так давно стал ее мужем. ПДР у Тани Мусульбес в июле. Месяц уже на исходе. Так что, не исключено, что малышка появилась на свет. И ее родители совсем скоро объявят об этом.