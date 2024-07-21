Капаклы на согнутых ногах с трудом поднял беременную Мусульбес на руки

Подписчики Татьяны Мусульбес радуются за будущую мамочку, считая, что она все-таки сумела получить предложение руки и сердца от своей второй половинки. Глубоко беременную звезду проекта «Дома-2» взяли замуж. Обошлось все скромной росписью в ЗАГСе, о чем молодожены не забыли рассказать своим поклонникам. Однако тут же нарвались на критику. Кому-то показалось, что выставлять свое счастье после того, как общественности стало известно, каким путем был «найден» жених, мягко говоря, странно.
Татьяне Мусульбес тут же напомнили, что Романа Капаклы она увела из другого на вид крепкого брака. И разводиться тот не спешил, пока сама Марина Африкантова не подала на развод, узнав, что ее муж давно ей изменяет, как позже она рассказала в своем микроблоге.
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Роман Капаклы с трудом поднял Марину Африкантову на руки. Фото: соцсети героев публикации
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Тем временем, молодожены демонстрируют семейную идиллию. Отдуваясь Роман Капаклы кое-как поднял на руки беременную Татьяну Мусульбес, причем мускулистый парень сделал это на согнутых ногах, словно поднимал штангу, а не любимую женщину, которая должна была показаться ему пушинкой.
«Упыхтелся весь! Аж коленки трещат», - шутит Yliana_Sviridova.
«Хорошо что Рома спортсмен, после родов Таню есть кому в порядок привести», - говорит lili58873.
«Выпросила наконец-то», - намекает на замужество Мусульбес lisesha_vorobeva.
«Исход будет один, на чужом несчастье свое счастье не построишь! Таня знала, что он был в браке, она влезла в пару... Все возвращается в нашей жизни, время», - считает viki.93vvs.
«Ребенок должен появиться в браке, а не брак из-за ребенка», - думает katri_n7410.
«Да он ее еле-еле поднял», - заметила Ksenia_Doveeva.
«Пыхтит, как старый дед», - подметила Tima_Evelova.