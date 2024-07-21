Капаклы на согнутых ногах с трудом поднял беременную Мусульбес на руки

Подписчики Татьяны Мусульбес радуются за будущую мамочку, считая, что она все-таки сумела получить предложение руки и сердца от своей второй половинки. Глубоко беременную звезду проекта «Дома-2» взяли замуж. Обошлось все скромной росписью в ЗАГСе, о чем молодожены не забыли рассказать своим поклонникам. Однако тут же нарвались на критику. Кому-то показалось, что выставлять свое счастье после того, как общественности стало известно, каким путем был «найден» жених, мягко говоря, странно.

Татьяне Мусульбес тут же напомнили, что Романа Капаклы она увела из другого на вид крепкого брака. И разводиться тот не спешил, пока сама Марина Африкантова не подала на развод, узнав, что ее муж давно ей изменяет, как позже она рассказала в своем микроблоге.