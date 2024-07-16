Сергей Бурунов обратился к мужу Марго Робби: «Береги последние денечки с ней»

Сергей Бурунов недавно был участником шоу «Натальная карта», где ему предложили проверить свою совместимость с любым человеком. Актер захотел узнать, как бы у него складывались отношения с голливудской актрисой Марго Робби, которая, кстати, сейчас беременна. Оказалось, что они могли бы подойти друг другу.

А теперь во время YouTube-шоу «Вопрос ребром» Баста предложил Бурунову написать сообщение мужу Марго Тому Акерли.

Сначала он не хотел этого делать. Однако Баста записал такое сообщение для Тома на английском языке. Тогда актер согласился и сделал видео, где говорил на русском.

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«Здорово, голова ты рыбья! Че делаешь, спишь? А как можно спать с такой королевой как Марго? Если бы я был рядом, мой штуцер рвался бы в бой 24/7. Я тебе так скажу, за свою любовь надо бороться. Запомни одно: чем больше шкаф, тем громче падает. Береги последние денечки с ней. Я сейчас визу на шершавого оформлю, будете под лавкой прятаться. P.S. Марго, я люблю тебя», – сказал Сергей Бурунов.

Это сообщение он отправил мужу беременной Марго Робби.