Сергей Бурунов рассказал, что в отношениях с женщинами романтичный: «От этого все мои беды и проблемы»

Сергей Бурунов не скрывает, что его сердце свободно. Артист не был женат. Он сожалеет, что не стал отцом. Благодаря труду и таланту в уже зрелом возрасте ему удалось стать знаменитым. Он активно снимается в кино. На этот раз Сергей стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром». Ему задали вопрос о том, какой он в отношениях с женщинами и попросили вспомнить самый романтичный поступок. Актер задумался, но смог дать ответ.

«Я люблю женщин — это раз! Очень! С женщинами я очень заботливый, очень благородный, не побоюсь этого слова. Я сейчас не хвалю себя. Я стараюсь вести себя с ними достойно. Конечно, романтик! Я мечтательный. От этого возможно все мои беды и проблемы»,— рассказал Бурунов. «Был у меня в юности роман. Я пытался устроиться работать на радио на одно. Меня взяли стажером. И я ей, возлюбленной, записал целый эфир, посвященный только ей одной. Какие-то песни ей поставил, подводки читал. Как давно это было! А у меня еще волосы были, кстати. На кассету я все это написал», — добавил Сергей Бурунов.

Даже Баста был удивлен. Он не смог скрыть восхищения.