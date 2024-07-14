Волочкова поддержала Решетову в истории с Алсу: «Судьи-то кто?»

Модель Анастасия Решетова, которая подвергается травле в Сети из-за возможного романа с мужем певицы Алсу, получила поддержку, откуда не ждала.

В защиту униженной Анастасии Решетовой, которую не полил грязью только ленивый, высказалась ее тезка, балерина Анастасия Волочкова.

«Нас всех могут критиковать, но судьи-то кто? Кто эти люди?» — задалась риторическим вопросом Анастасия Волочкова.

Далее Анастасия Волочкова в непечатных выражениях объяснила, чего стоят эти люди, давая понять, что их мнение для нее ничего не значит.

Свой пламенный спич Анастасия Волочкова завершила вполне философским изречением о том, что сама она старается никого не осуждать, а проживать свою жизнь позитивно и радостно.

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«Я не берусь судить никого, мы в таком мире напряженном сейчас живем. Нужно радоваться и сохранять позитив», — заключила Анастасия Волочкова.

По материалам Voice