Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха научился играть на фортепиано

Лиза Арзамасова гордится успехами маленького сына от Ильи Авербуха. Леве в августе исполнится три годика, а он уже увлекается игрой на фортепиано.
Причем, малыш не просто нажимает на черные и белые клавиши. В телеграм-канале Лиза Арзамасова поделилась кадрами, на которых запечатлела, как Левушка поет детскую песенку и аккомпанирует себе на фортепиано.
«Едет, едет паровоз», — старательно выводит Левушка тоненьким голоском.
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Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха Лев. Фото: телеграм-канал Лизы Арзамасовой
«Этот первый «концертный номер» Левушки в сторис сразу возымел такой успех, что я решила сохранить его на память в ленте», — поделилась Лиза Арзамасова.
Напомним, Лиза Арзамасова сейчас ждет второго ребенка от Ильи Авербуха. Малыш появится на свет уже совсем скоро. Лиа Арзамасова и Илья Авербух пока не сообщили поклонникам, младенец какого пола у них родится.
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