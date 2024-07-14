Сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха научился играть на фортепиано

Лиза Арзамасова гордится успехами маленького сына от Ильи Авербуха. Леве в августе исполнится три годика, а он уже увлекается игрой на фортепиано.

Причем, малыш не просто нажимает на черные и белые клавиши. В телеграм-канале Лиза Арзамасова поделилась кадрами, на которых запечатлела, как Левушка поет детскую песенку и аккомпанирует себе на фортепиано.

«Едет, едет паровоз», — старательно выводит Левушка тоненьким голоском.