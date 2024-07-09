Дочь Александра Абдулова поступает на режиссуру во ВГИК

Летом открывается не только сезон отпусков, но и время абитуриентов. В этом году стала выпускницей дочка Александра Абдулова и его второй жены Юлии — Евгения. Она в марте отпраздновала свое 17-летие. Девушка училась в Москве в общеобразовательной школе. Теперь она уже подала документы в вуз. Наследница знаменитого артиста поступает во ВГИК на специальность «Режиссура кино и телевидения». Ей хочется попасть в мастерскую режиссера Владимира Хотиненко.

Отмечается, что у нее есть все шансы поступить на бюджетную основу. Евгения уже успешно прошла первое творческое испытание. Теперь ей предстоит сдать три вступительных экзамена. Сначала дочка Абдулова пойдет на собеседование, где покажет свой уровень знаний литературы, театральных постановок, живописи, а также ей нужно будет показать свою творческую жилку. Затем ей нужно будет написать этюд на заданную тему.

И одним из самых важных этапов является профессиональное собеседование, где абитуриенты читают прозу, поэзию, басни. При этом учитываются результаты ЕГЭ.

«Мама говорит, что у меня папины глаза, но играю я ужасно…», — говорила Евгения недавно, пишет KP.RU.

Напомним, что она еще в детстве снялась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Также дочка звезды ходила в театральную школу и увлекалась гримом.