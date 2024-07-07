Киркоров выдал подробности про брак Алсу: «Точно знаю, никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет»

Певица Алсу решила через суд делить имущество с бизнесменом Яном Абрамовым. Ходили слухи, что бывший муж предложил ей активы на 2,5 млрд рублей. Но такая сделка певицу не удовлетворила. У пары есть два месяца, чтобы урегулировать все спорные моменты. Также уточняется, что бизнесмен собирается взять на себя все обязательства по детям: их у пары трое — дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Ян Абрамов намерен оплачивать их учебу, поездки, путешествия и прочие траты.

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По словам Филиппа Киркорова, который близко общается с Алсу, супружеская жизнь это сложная штука, особенно, если речь идет о публичных людях. Он считает, что Ян влюбился в Алсу с первого взгляда, вместе они прожили 18 лет. О муже певицы поп-король отечественной сцены отзывается, как об образцовом отце. Кроме того, артист подметил, что Ян всегда поддерживал жену, выступал продюсером ее концертов, песен и клипов, создал для нее безупречный сценический образ.