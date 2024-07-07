Певица Бьянка вступилась за Алсу на фоне слухов о романе Яна Абрамова с Решетовой: «Столько детей и так поступить!»

Развод Алсу у всех на слуху, впрочем, как и предполагаемая причина, которая побудила певицу расстаться с бизнесменом Яном Абрамовым. Также появилась информация, что артистка не готова соглашаться на отступные, и планирует в судебном порядке решить вопрос с имуществом. И это на фоне того, как Ян Абрамов должен был передать ей активы в размере 2,5 млрд рублей — речь возможно идет о пентхаусе в Москве, вилле на Кипре и украшениях.

Как пишет Telegram-канад Shot, Алсу в этом споре поддержала певица Бьянка. Похоже, что для нее стало откровением слухи о неверности Яна Абрамова. Третьей в этой истории называют модель Анастасию Решетову, которая родила от рэпера Тимати сына Ратмира.

«Алсу у меня всегда вызывала очень классные, хорошие эмоции. Она такая женственная, такая бусечка. И вот так вот! Столько детей и так поступить! Ну, это просто ****», - говорит Бьянка.