Алсу подала иск о разделе имущества с Яном Абрамовым

Алсу, как пишут в прессе, не собирается мирно улаживать имущественные споры во время развода с бизнесменом Яном Абрамовым. И это на фоне того, что экс-возлюбленный певицы всеми силами пытается вернуть ее расположение. Ходили слухи, что пара может помириться. И это после того, как в Сети бурно обсуждали возможный роман Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, которая родила сына от рэпера Тимати.

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В недавнем интервью Алсу призналась, что попросту устала терпеть. На заседании по разводу с обоюдного согласия паре дали два месяца, чтобы урегулировать все вопросы, в том числе и имущественный спор. Тут же появилась новость, что бывший муж предложил певице оставить себе значительные активны, а также драгоценности и недвижимость на сумму более 2,5 млрд рублей. В этом списке вилла на Кипре, коллекция ювелирных украшений, пентхаус в Москве и денежные выплаты. Ян Абрамов намерен полностью обеспечивать детей, их отдых, учебу и путешествия.

Как пишет «СтарХит» , такая щедрость бывшего мужа Алсу не впечатлила. 2 июля певица обратилась в Савеловский суд Москвы с исковым заявлением к Яну Абрамову о разделе совместно нажитого имущества. Беседа между представителями сторон назначена на 26 июля.

Сама артистка подтвердила, что намерена развестись. И у них есть два месяца, чтобы поделить имущество без взаимных претензий. Свое решение Алсу назвала однозначным.