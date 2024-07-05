Иосиф Пригожин обратился к Алле Пугачевой: «Вы получили статус первой, так оставайтесь ею!»

Продюсер Иосиф Пригожин порассуждал на тему того, для чего и зачем покинула Россию два с лишним года назад певица Алла Пугачева.
Иосиф Пригожин напомнил, какой вес и влияние в России имела Алла Пугачева. По его словам, перед певицей пресмыкались не только артисты, но и политики.
«К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили политики высшего ранга», — отметил Иосиф Пригожин.
Он заявил, что Алла Пугачева в определенный период была настоящим национальным лидером. Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что Алле Пугачевой в России совершенно точно ничего не угрожало, какое бы мнение она ни высказывала бы.
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«Никто бы не посмел тронуть эту женщину. Она же сама заявляла, что первая. Вы получили статус первой, так оставайтесь ею!» — обратился Иосиф Пригожин к Алле Пугачевой.
По материалам интервью Александру Добровинскому на YouTube
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