Анна Седокова стала новым участником звездной команды «Выжить в Дубае» и покинула шоу

В эфир телеканала ТНТ в это воскресенье вышел третий выпуск второго сезона шоу «Выжить в Дубае», который ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
В звездной команде проекта случилось пополнение. Коллектив, который погряз в скандалах, было решено усилить певицей Анной Седоковой.
Но получилось это плохо. Звезда вылетела из проекта по итогам третьей программы.
Анна Седокова отправилась на испытание на вылет вместе с участником из команды народников Никитой Плахотниченко. Было очевидно, что силы соперников неравны.
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Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае» . Фото: кадр программы «Выжить в Дубае»
В первом раунде победил Никита, во втором преимущество было у Анны. В третьем, решающем, поединке Анна Седокова проиграла. Задание было довольно сложным — как можно дольше удерживать шарик в колесе.
В итоге, Анна Седокова не смогла выиграть и покинула проект.
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