Анна Седокова стала новым участником звездной команды «Выжить в Дубае» и покинула шоу

В эфир телеканала ТНТ в это воскресенье вышел третий выпуск второго сезона шоу «Выжить в Дубае», который ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В звездной команде проекта случилось пополнение. Коллектив, который погряз в скандалах, было решено усилить певицей Анной Седоковой.

Но получилось это плохо. Звезда вылетела из проекта по итогам третьей программы.

Анна Седокова отправилась на испытание на вылет вместе с участником из команды народников Никитой Плахотниченко. Было очевидно, что силы соперников неравны.