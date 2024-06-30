Анна Седокова стала новым участником звездной команды «Выжить в Дубае» и покинула шоу

Звездные участник шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ

Певица Анна Седокова недолго продержалась на реалити-шоу.

В эфир телеканала ТНТ в это воскресенье вышел третий выпуск второго сезона шоу «Выжить в Дубае», который ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В звездной команде проекта случилось пополнение. Коллектив, который погряз в скандалах, было решено усилить певицей Анной Седоковой

Но получилось это плохо. Звезда вылетела из проекта по итогам третьей программы.

Анна Седокова отправилась на испытание на вылет вместе с участником из команды народников Никитой Плахотниченко. Было очевидно, что силы соперников неравны.

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Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае» . Фото: кадр программы «Выжить в Дубае» 

В первом раунде победил Никита, во втором преимущество было у Анны. В третьем, решающем, поединке Анна Седокова проиграла. Задание было довольно сложным — как можно дольше удерживать шарик в колесе.

В итоге, Анна Седокова не смогла выиграть и покинула проект.

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