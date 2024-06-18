Бабушка 18-летней невесты Лепса отреагировала на новости о свадьбе: «Сначала венчание»

Музыкант Григорий Лепс пережил два развода. Его второй брак с балериной Анной Шаплыковой был длительным, но завершился в 2021 году. Артист продолжил выступать. Он общается со своими детьми. А недавно певец сообщил, что у него есть возлюбленная. На Премии Муз-ТВ Григорий Лепс представил 18-летнюю спутницу как свою невесту. Оказалось, что это выпускница МГИМО Аврора Киба. Вскоре в соцсети красавица похвасталась кольцом, похожим на помолвочное, с бриллиантом. Мама Авроры не общается журналистами, а ее бабушка Галина Петровна не знала, что у внучки была помолвка.

«Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю, насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка - Прим. ред). Я не думаю, что сейчас — раз и сразу свадьба», – высказалась 74-летняя бабушка Авроры.

Никаких подробностей из личной жизни внучки она раскрывать не стала, пишет KP.RU. Примечательно, что ходят слухи, что Григорий Лепс просто привлек таким образом внимание к будущей певице. Аврора не смогла стать балериной, поэтому теперь начала петь.