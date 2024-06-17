Шепелев рассказал, как родители Фриске пустили к ней целителя: «Читал молитвы, поил настоями трав»

Дмитрий Шепелев не был согласен с методами лечения, которые для Жанны Фриске в свое время выбрали ее родители. Телеведущий Дмитрий Шепелев возил ее на лечение в США и Германию.

В книге Шепелев описал, что происходило незадолго до ухода Жанны Фриске из жизни. В феврале 2015 года Жанна Фриске уже не приходила в себя. Тогда даже американские врачи считали, что спасти ее не удастся. Жанну Фриске перевезли в подмосковный дом родителей. По словам Дмитрия Шепелева, родные буквально ее ото всех оградили и даже отказались от помощи врачей. Дмитрий Шепелев заявил, что они не верили, что у нее рак, а считали, что певицу просто сглазили.

«В доме появился народный целитель. Провинциальный дед, заверивший, что за несколько недель поставит больную, от которой отказались все, на ноги. Читал молитвы, поил настоями трав, с молчаливого согласия родных добавлял туда ртуть. Из Китая были вызваны специалисты по народной медицине, появившись в доме за несколько дней до смерти – отказались. Агония. Паника. Отчаяние», – написал телеведущий.

По словам возлюбленного Жанны Фриске, он старался не смотреть на все это и наделся, что она ничего не чувствует и не понимает, что происходит.

Летом Дмитрий Шепелев решил увезти сына Платона на море. Тогда он зашел в комнату к Жанне Фриске, чтобы попрощаться, и подозревал, что эта встреча может быть последней. По его словам, мальчик целовал маму, обнимал ее. Телеведущий уверен, что Жанна Фриске слышала сына, хоть и была без сознания, пишет KP.RU.