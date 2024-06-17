Кейт Миддлтон показала новое фото принца Уильяма с подросшими сыновьями и дочкой на пляже

Кейт Миддлтон снова стала вести публичную жизнь. С февраля она лечится от онкологического заболевания и на некоторое время принцесса Уэльская ушла в тень. Кейт Миддлтон проходит химиотерапию, поэтому перестала появляться на публике. Примечательно, что на днях Кэтрин приняла участие в торжественном параде в честь дня рождения короля Карла III. Она вышла на балкон Букингемского дворца с мужем принцем Уильямом и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Многие заметили, что Кейт Миддлтон сильно похудела. Но при этом она улыбалась и демонстрировала прекрасное настроение. А 16 июня принцесса Уэльская поздравила мужа с Днем отца. Она поделилась снимком, на котором запечатлен принц Уильям с наследниками на пляже. В кадре принц Уильям любовался морем, обнимая подросших сыновей и дочку. Все были одеты в стиле кэжуал.