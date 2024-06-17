Кейт Миддлтон показала новое фото принца Уильяма с подросшими сыновьями и дочкой на пляже

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поздравила супруга принца Уильяма с Днем отца.

Кейт Миддлтон снова стала вести публичную жизнь. С февраля она лечится от онкологического заболевания и на некоторое время принцесса Уэльская ушла в тень. Кейт Миддлтон проходит химиотерапию, поэтому перестала появляться на публике. Примечательно, что на днях Кэтрин приняла участие в торжественном параде в честь дня рождения короля Карла III. Она вышла на балкон Букингемского дворца с мужем принцем Уильямом и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. 

Многие заметили, что Кейт Миддлтон сильно похудела. Но при этом она улыбалась и демонстрировала прекрасное настроение. А 16 июня принцесса Уэльская поздравила мужа с Днем отца. Она поделилась снимком, на котором запечатлен принц Уильям с наследниками на пляже. В кадре принц Уильям любовался морем, обнимая подросших сыновей и дочку. Все были одеты в стиле кэжуал. 

Принц Уильям  с детьми. Фото: соцсети королевской семьи. 

«Мы любим тебя, папа. С Днем отца», – написала Кейт Миддлтон

Напомним, что с того момента, как принцессе поставили неутешительный диагноз, большую часть обязанностей на себя взял принц Уильям. Он занимается воспитанием детей. Также ему приходится ездить на официальные встречи и в командировки. 

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