Вика Боня высказалась о Саше Стоуне на шоу «Выжить в Дубае»: «Я думаю, ему «Дом-2» подошел бы»

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня с первых же секунд на шоу ТНТ «Выжить в Дубае» заявила о своей неприязни Саше Стоуну.

На ТНТ в это воскресенье стартует новый сезон шоу «Выжить в Дубае», ведущими которого стали, по традиции, семейная пара Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

Среди участников реалити-шоу Виктория Боня. Звезда «Дома-2» с первых же мгновений съемок шоу решила вести себя громко и заметно, при этом вовлекая в конфликты других героев реалити телеканала ТНТ.

Виктория Боня заявила, что ей несимпатичен Саша Стоун. Она дала понять. что его формат идеально подходит для другого проекта, участницей которого когда-то была она сама.

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«Я думаю, что Саше «Дом-2» подошел бы. Он прямо идеальный герой для этого проекта», — сказала Вика Боня в эфире ТНТ.

Она добавила, что ее переполняют эмоции, а временами закрадываются нехорошие мысли по поводу Саши Стоуна.

«Я думаю, только бы ночью его не замочить, мачете не взять и горло бы ему не перерезать! Но я сдержалась!» — поделилась Вика Боня.

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