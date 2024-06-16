Вика Боня высказалась о Саше Стоуне на шоу «Выжить в Дубае»: «Я думаю, ему «Дом-2» подошел бы»

На ТНТ в это воскресенье стартует новый сезон шоу «Выжить в Дубае», ведущими которого стали, по традиции, семейная пара Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

Среди участников реалити-шоу Виктория Боня. Звезда «Дома-2» с первых же мгновений съемок шоу решила вести себя громко и заметно, при этом вовлекая в конфликты других героев реалити телеканала ТНТ.

Виктория Боня заявила, что ей несимпатичен Саша Стоун. Она дала понять. что его формат идеально подходит для другого проекта, участницей которого когда-то была она сама.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Я думаю, что Саше «Дом-2» подошел бы. Он прямо идеальный герой для этого проекта», — сказала Вика Боня в эфире ТНТ.

Она добавила, что ее переполняют эмоции, а временами закрадываются нехорошие мысли по поводу Саши Стоуна.