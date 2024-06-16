Кейт Миддлтон поделилась впечатлениями после появления на публике: «Увидеть столько лиц»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон накануне впервые после начала лечения от онкологического заболевания предстала на публике. До этого подданные не видели монаршую особу в течение полугода.

В минувшую субботу вместе со всем королевским семейством Кейт Миддлтон присутствовала на празднике в честь короля Карла III. Надо ли говорить, что на этом мероприятии самой главной и ожидаемой персоной был вовсе не король. А конечно же, принцесса Уэльска Кейт Миддлтон, за которую сейчас переживают люди практически всего мира.