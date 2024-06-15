Нюша рассказала о редких встречах с детьми, оставшимися после развода в Дубае с мужем: «Я в любой момент могу забрать их с собой»

Нюша переживает новый виток в жизни. Примечательно, что она подала на развод с Игорем Сивовым. Певица решилась на этот шаг после попыток спасти брак. Она признавалась, что ранее согласилась на свободные отношения, но это не помогло. Теперь артистка все свои силы бросила в карьеру. Она снова выступает и пишет песни. На этот раз артистка появилась на премии «Муз-ТВ». Она рассказала о своих детях, которые остались жить с отцом в Дубае. Звезда заверила, что ей тяжело находиться с ними в разлуке. Но она приехала в столицу без них.

«Я каждые две недели летаю. Когда они находятся в Дубае, я еду к ним. Есть еще каникулы. Вообще, я в любой момент могу забрать их с собой. Зависит о того, насколько они по мне соскучились», — заявила Нюша, пишет KP.RU.

Ей бы хотелось наблюдать за каждым шагом наследников. Ее дочке Серафиме-Симбе всего пять лет, а сыну Саффрону — два года. Нюше потребовалось время, чтобы выйти из декрета и снова выступать. Этим летом она даст концерт на теплоходе.