61-летняя Жанна Агузарова выступила на премии «Муз-ТВ»

14 июня в Москве состоялась премия «Муз-ТВ». После долгого перерыва праздник музыки вернулся в страну. Это событие каждый раз привлекает к себе много внимания. Ведущими стали Лолита Милявская, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Клава Кока. На сцене выступили молодые и популярные исполнители. На красной дорожке были главные селебрити страны: Филипп Киркоров и Олег Майами, Григорий Лепс, Джиган и Оксана Самойлова, Егор Шип, Амирчик, Юлия Ковальчук и другие звезды.

Для многих стало неожиданностью появление Жанны Агузаровой. 61-летняя певица редко появляется на публике в последние годы. Она была в куртке и мини-шортах, поверх которых надела прозрачные брюки. Ее лицо снова было скрыто за необычными темными очками. Но многие заметили, что артистка стала неузнаваема. Она позировала в своем инопланетном стиле.